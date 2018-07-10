CATANIA: Buco da 10 mln in casa per anziani, arresti

La Dia di Catania sta eseguendo arresti per presunte distrazione di fondi di titolari di casa di cura per anziani disabili. Titolari che sarebbero legati alla massoneria e ad associazioni antimafia. I...

A cura di Redazione 10 luglio 2018 07:30

