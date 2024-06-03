CATANIA, CADE IN UNO SCAVO E FA UN VOLO DI 10 METRI: SOCCORSO DAI VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi in Corso Martiri della Libertà, nei pressi della Banca d'Italia, per soccorrere una persona caduta a...

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi in Corso Martiri della Libertà, nei pressi della Banca d'Italia, per soccorrere una persona caduta all'interno di uno scavo, da un'altezza di circa 10 metri.

Sul posto una squadra della Sede Centrale del Comando Provinciale ed una squadra di vigili del fuoco specializzati in tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), un'autoscala e il funzionario di servizio.

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto la persona, un uomo di 27 anni, si sono adoperati in tecniche di primo soccorso sanitario e dopo averlo stabilizzato con stecco bende ed immobilizzato su una barella speciale (Toboga) lo hanno risalito sulla sede stradale per consegnarlo alle cure dei sanitari.

Sul posto personale sanitario del Servizio 118 e militari dei Carabinieri.