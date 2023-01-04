95047

CATANIA, CADE SOLAIO IN UN EDIFICIO, FERITA UNA DONNA

Questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per il crollo parziale di un solaio all'interno di un vecchio edificio in via Merlo, 7 a Catania.

04 gennaio 2023 12:14
Dintorni
Questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per il crollo parziale di un solaio all'interno di un vecchio edificio in via Merlo, 7 a Catania.

Nel cedimento del solaio è rimasta coinvolta una donna 50enne che è stata soccorsa dai vicini poco prima dell'arrivo della squadra dei vigili del fuoco e trasportata in ospedale dai sanitari del Servizio 118 intervenuti.

Sono in corso le necessarie verifiche tecniche anche da parte dei competenti uffici del Comune di Catania.

I locali sono, comunque, da considerarsi inagibili fino al ripristino delle ordinarie condizioni di stabilità.

