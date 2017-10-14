CATANIA: CALCI E PUGNI CONTRO I GENITORI DOPO UNA LITE, ARRESTATO 21ENNE

95047

14 ottobre 2017 12:50
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 21 anni, per resistenza a pubblico ufficiale, minacce, lesioni personali e danneggiamento.

Ieri mattina un cittadino tramite il numero per le emergenze (112) segnalava una lite in famiglia in Via Consolazione. L’equipaggio d una “gazzella” immediatamente intervenuto nell’abitazione dopo una colluttazione è riuscito ad ammanettare l’esagitato, accertando che lo stesso poco prima, a seguito di una discussione nata per futili motivi, aveva prima sfasciato parte della mobilia per poi aggredire i genitori a calci e pugni, procurando al padre delle contusioni in varie parti del corpo.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.

