Catania, caldo sempre più pericoloso: l’Asp lancia l’allarme per anziani, bambini e fragili

CATANIA - Le elevate temperature che stanno interessando il territorio e le previsioni meteorologiche per le prossime settimane richiamano l’attenzione sull’importanza di adottare comportamenti corretti per prevenire gli effetti nocivi del caldo sulla salute, in particolare per le persone più fragili.

Negli ultimi anni le ondate di calore sono diventate sempre più frequenti e prolungate, rappresentando una delle principali sfide per la salute pubblica.

In questo contesto, l’Asp di Catania richiama l’attenzione sui contenuti della campagna “E...STATE IN SALUTE! 2026”, già avviata nelle scorse settimane, rinnovando l’invito ad adottare semplici ma efficaci misure di prevenzione per affrontare in sicurezza il caldo estivo.

L’iniziativa, in linea con le direttive regionali per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, si rivolge in modo particolare alle categorie più fragili, tra cui anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con patologie croniche – in particolare cardiovascolari e respiratorie – e pazienti in fase post-operatoria.

Cuore della campagna è la guida “E...STATE IN SALUTE! 2026”, uno strumento pratico e accessibile, pensato anche per i familiari e per gli operatori dell’assistenza domiciliare e residenziale, con l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti e accrescere la consapevolezza dei rischi legati alle elevate temperature.

All’interno della pubblicazione trovano spazio consigli pratici e raccomandazioni per affrontare in sicurezza i mesi estivi, con approfondimenti dedicati all’idratazione, all’alimentazione, all’esposizione al sole, alla gestione delle terapie farmacologiche e alla tutela delle persone più fragili. Una sezione specifica è inoltre dedicata al riconoscimento dei principali segnali di malessere correlati al caldo e alla protezione degli animali domestici.

La guida sarà accompagnata da una serie di contenuti diffusi attraverso il sito internet e i canali social aziendali. Nel corso dell’estate saranno pubblicati approfondimenti e consigli pratici dedicati alla prevenzione, alla tutela delle persone più fragili e ai comportamenti da adottare durante i periodi di caldo intenso.

L’attività di informazione e sensibilizzazione rientra tra le azioni previste dal Piano operativo per la prevenzione degli effetti del caldo, attivato ogni anno dall’Asp di Catania attraverso l’UOC Medicina della Migrazione e delle Emergenze Sanitarie.

Il Piano coordina una serie di interventi di prevenzione, monitoraggio e assistenza finalizzati a ridurre l’impatto delle ondate di calore sulla salute della popolazione, con particolare attenzione ai soggetti più fragili.

Tra le azioni principali previste si segnalano:

la costituzione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei soggetti fragili;

la diffusione capillare delle misure di prevenzione;

l’attivazione dell’allerta sanitaria nei periodi a rischio;

il potenziamento delle attività assistenziali sia sul territorio sia in ambito ospedaliero.

L’Asp di Catania, inoltre, partecipa attivamente al Sistema nazionale di sorveglianza e allerta caldo, operativo dal 15 maggio al 15 settembre, in collaborazione con la Protezione Civile, il Ministero della Salute, gli Enti locali e i Medici di Medicina Generale.

Per proteggersi efficacemente dal caldo si raccomanda di:

bere almeno due litri di acqua al giorno, anche in assenza di sete;

evitare bevande alcoliche, zuccherate o eccessivamente fredde;

consumare pasti leggeri, privilegiando frutta e verdura di stagione;

limitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (dalle 11 alle 18);

indossare abiti leggeri in fibre naturali, coprire la testa e applicare creme solari;

rinfrescare frequentemente il corpo, con particolare attenzione agli anziani;

monitorare la pressione arteriosa e consultare il medico per eventuali aggiustamenti terapeutici;

prestare attenzione ai segnali di malessere e contattare tempestivamente i servizi di emergenza in caso di necessità.

Per ulteriori consigli e informazioni, i cittadini possono rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o alla guardia medica.

Particolare attenzione, come anticipato, è rivolta anche agli animali domestici, che richiedono cure specifiche durante i periodi di caldo intenso: è fondamentale garantire loro acqua fresca, ambienti ombreggiati e ben ventilati, evitare passeggiate nelle ore più calde e non lasciarli mai in auto, nemmeno per brevi periodi. In caso di sintomi riconducibili a colpi di calore o ad altre condizioni di sofferenza legate alle elevate temperature, è opportuno contattare tempestivamente il medico veterinario di fiducia. Per ulteriori informazioni e consigli utili sulla tutela degli animali domestici, è possibile consultare il sito aspct.it, sezione “Come fare per”, voce “Animali”.

La guida completa è disponibile sul sito aspct.it, attraverso l’apposito banner in homepage, e sui canali social dell’Asp di Catania.