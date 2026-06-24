Catania, caldo senza tregua: livello 1 confermato anche per giovedì e venerdì

Temperature percepite fino a 35 gradi: attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.

Prosegue la fase di pre-allerta per il caldo nel capoluogo etneo. Il Ministero della Salute ha confermato per le giornate di giovedì 25 e venerdì 26 giugno il livello 1 del sistema nazionale di prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute.

Secondo il bollettino, le temperature nelle ore centrali della giornata potranno raggiungere i 32 gradi, mentre la temperatura massima percepita è prevista fino a 35 gradi.

Il livello 1 indica condizioni meteorologiche che possono precedere un'ondata di calore vera e propria e richiede particolare attenzione per le persone più vulnerabili, come anziani, bambini e soggetti affetti da patologie croniche.

Le raccomandazioni restano quelle di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde, mantenersi idratati e limitare le attività fisiche all'aperto durante il pomeriggio.

L'attenzione resta alta anche in Sicilia, dove il caldo continua a farsi sentire con temperature tipicamente estive e condizioni che potrebbero evolvere nei prossimi giorni.