CATANIA: CAMERIERE AGGREDITO A MARTELLATE E SPRAY URTICANTE SUI CLIENTI, ARRESTATO L’AGGRESSORE

Minaccia e aggredisce i dipendenti di un ristorante con un martello, usa lo spray al peperoncino nei confronti di alcuni clienti che tentano di riportarlo alla calma, 50enne catanese arrestato dalla Polizia di Stato per lesioni personali e minaccia aggravata.

Siamo nei pressi di una nota attività di ristorazione, nelle immediate vicinanze della centralissima piazza Duomo, quando gli agenti di una Volante della Polizia di Stato hanno notato una donna, in evidente stato di agitazione, che rivolgeva frasi offensive nei confronti del suo compagno.

A quel punto i poliziotti sono intervenuti cercando di capire i motivi del litigio, così hanno acquisito le dichiarazioni di altre persone presenti dalle quali è emerso che i due stavano discutendo a causa di un’altra lite, scaturita precedentemente, tra la donna e alcuni dipendenti di un locale con cui la stessa, saltuariamente, collabora come “procacciatrice di clienti”.

Per questo motivo, in difesa della compagna, l’uomo, un venditore ambulante della zona, è entrato all’interno del locale, minacciando un dipendente che ha poi aggredito uno schiaffo al volto.

Fra i due nasce una colluttazione fino a quando altri dipendenti sono intervenuti allontanando l’aggressore.

Dopo pochi minuti, quest’ultimo ha fatto nuovamente ingresso nel locale impugnando un grosso martello con il quale ha tentato di colpire sempre lo stesso dipendente che, nel tentativo di schivare colpo, si è gravemente ferito alla testa.

L’uomo, non pago, ha continuato ad aggredire i presenti, in particolare usando uno spray al peperoncino nei confronti dei clienti che nel frattempo stavano tentando di riportarlo alla calma, provocando uno stato di malore diffuso e difficoltà respiratorie.

Per il dipendente ferito è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno immediatamente accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso.

L’aggressore, invece, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.