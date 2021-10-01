CATANIA, CAMERIERI SENZA MASCHERINA: CHIUSO UN BAR

I poliziotti del Commissariato Borgo-Ognina, unitamente a personale della Polizia Locale e dell’ASP di Catania, nell’ambito dei servizi volti al contrasto della pandemia da Covid 19, hanno proceduto a...

I poliziotti del Commissariato Borgo-Ognina, unitamente a personale della Polizia Locale e dell’ASP di Catania, nell’ambito dei servizi volti al contrasto della pandemia da Covid 19, hanno proceduto a controllare e sanzionare il titolare e i dipendenti di un noto bar, ubicato nella municipalità Borgo-Sanzio, per violazione della normativa vigente.

In particolare, i dipendenti del bar, omettevano di indossare correttamente le mascherine, servendo i clienti al bancone e ai tavoli, senza l’utilizzo dei prescritti dispositivi di protezione.

Durante le fasi del controllo, veniva altresì accertata l’occupazione abusiva del suolo pubblico con tavoli, sedie e ombrelloni, nonché delle irregolarità in materia di procedura di autocontrollo.

Pertanto, venivano irrogate sanzioni per diverse migliaia di euro, nonché la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni.