CATANIA: CAMION DEI PANINI ALLACCIATO A CABINA ENEL

Proseguono sul territorio i controlli della Polizia di Stato per il contrasto dei reati contro il patrimonio.

E quello verificatosi nel pomeriggio di ieri ha condotto la Polizia di Stato a denunciare in stato di libertà il proprietario di un noto furgone in zona Nesima, adibito a alla vendita di panini da asporto, per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

In particolare, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volante, nel corso del servizio di controllo del territorio ha notato un’anomalia dei cavi elettrici del predetto camion, parcheggiato nei pressi di piazza Eroi d’Ungheria.

Gli agenti hanno pertanto richiesto, tramite la Sala Operativa, l’intervento di tecnici specializzati dell’Enel, i quali hanno constatato che il proprietario dell’attività commerciale aveva collegato il cavo elettrico di alimentazione dei frigoriferi direttamente ad una cabina di distribuzione manomettendo la calotta di protezione.

Le operazioni di contrasto all’abusivismo di questo genere di attività commerciale continueranno senza sosta, per prevenire e reprimere ogni forma di abusivismo o di violazione delle norme.