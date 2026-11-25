CATANIA, CAMION IN AVARIA SULLA TANGENZIALE: LUNGHE CODE
Disagi alla circolazione nei pressi dello svincolo di Gravina. Sul posto la Polizia Stradale.
Pomeriggio di disagi per gli automobilisti in transito lungo la tangenziale di Catania, dove nella giornata di oggi, mercoledì 25 novembre 2026, si registrano rallentamenti e lunghe code in direzione Messina.
A causare i problemi alla circolazione sarebbe un mezzo pesante rimasto in avaria nei pressi dello svincolo di Gravina di Catania.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, non si tratterebbe di un incidente stradale, ma di un guasto al camion che avrebbe costretto il conducente a fermare il mezzo lungo la carreggiata.
La presenza del veicolo in avaria sta causando ripercussioni sulla viabilità, con lunghe file di automobili e mezzi pesanti in transito lungo l'importante arteria stradale.
Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nella gestione della circolazione e nella messa in sicurezza del tratto interessato.
Al momento si registrano ancora disagi. Si raccomanda agli automobilisti in viaggio verso Messina di prestare particolare attenzione e procedere con prudenza.
Seguiranno eventuali aggiornamenti.