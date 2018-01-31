Sono stati momenti di grande emozione quelli vissuti ieri mattina nel Centro di formazione dei vigili del fuoco in via San Giuseppe La Rena, 36/C.Per la prima volta, infatti, il centro ha ricevuto la...

Sono stati momenti di grande emozione quelli vissuti ieri mattina nel Centro di formazione dei vigili del fuoco in via San Giuseppe La Rena, 36/C.

Per la prima volta, infatti, il centro ha ricevuto la “visita” della candelora dei Rinoti, gli abitanti del quartiere.

Non si è trattato di un vero e proprio momento formale, nel senso classico del termine, ma di una circostanza imprevista che ha permesso a 30 ragazzi che stanno svolgendo nel centro ilcorso d’ingresso per diventare vigili del fuoco di vivere un’emozione unica.

I ragazzi, tra l’incredulità e la curiosità, si sono schierati sotto le bandiere ed hanno atteso l’ingresso della candelora che una volta di fronte a loro ed alle bandiere, ha iniziato la sua “danza“, esprimendo con il suo linguaggio un omaggio all’istituzione, alle bandiere, a quei giovani vigili del fuoco che, appena sentite le prime note dell’inno di Mameli, intonato nel frattempo dalla banda musicale che accompagnava il cereo, hanno cominciato a cantarla spontaneamente a squarciagola con gli occhi al cielo e la pelle d’oca per l’emozione.

In una nota interna i vigili del fuoco hanno espresso la loro gratitudine a coloro che hanno permesso di vivere quei momenti, rendendo omaggio alle istituzioni dello Stato e a chi lo rappresenta ogni giorno sul territorio con il proprio impegno incondizionato e con il cuore.

CATANIA: Candelora dei Rinoti “danza” per i vigili del fuoco - Foto

