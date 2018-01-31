95047

CATANIA: Candelora dei Rinoti “danza” per i vigili del fuoco - Foto

31 gennaio 2018 20:04
Sono stati momenti di grande emozione quelli vissuti ieri mattina nel Centro di formazione dei vigili del fuoco in via San Giuseppe La Rena, 36/C.

Per la prima volta, infatti, il centro ha ricevuto la “visita” della candelora dei Rinoti, gli abitanti del quartiere.

Non si è trattato di un vero e proprio momento formale, nel senso classico del termine, ma di una circostanza imprevista che ha permesso a 30 ragazzi che stanno svolgendo nel centro ilcorso d’ingresso per diventare vigili del fuoco di vivere un’emozione unica.

I ragazzi, tra l’incredulità e la curiosità, si sono schierati sotto le bandiere ed hanno atteso l’ingresso della candelora che una volta di fronte a loro ed alle bandiere, ha iniziato la sua “danza“, esprimendo con il suo linguaggio un omaggio all’istituzione, alle bandiere, a quei giovani vigili del fuoco che, appena sentite le prime note dell’inno di Mameli, intonato nel frattempo dalla banda musicale che accompagnava il cereo, hanno cominciato a cantarla spontaneamente a squarciagola con gli occhi al cielo e la pelle d’oca per l’emozione.

In una nota interna i vigili del fuoco hanno espresso la loro gratitudine a coloro che hanno permesso di vivere quei momenti, rendendo omaggio alle istituzioni dello Stato e a chi lo rappresenta ogni giorno sul territorio con il proprio impegno incondizionato e con il cuore.

