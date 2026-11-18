Catania, cane denutrito e spaventato in mezzo alla strada: salvato dalla Polizia

Intervento provvidenziale della Polizia: gli agenti delle motovolanti riescono ad avvicinare e mettere in salvo l'animale.

La Polizia di Stato ha tratto in salvo un cane randagio, visibilmente denutrito e spaventato, scongiurando il grave rischio che l'animale venisse investito dai numerosi veicoli in transito nei pressi dell'ingresso del porto di Catania.

L'intervento è effettuato dai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che, in sella alle motovolanti, mentre transitavano lungo via Acquicella Porto hanno notato un meticcio di grossa taglia che si trascinava a stento, fino a raggiungere pericolosamente il centro della carreggiata.

Comprendendo immediatamente l'imminente pericolo sia per l'incolumità dell'animale che per la sicurezza degli automobilisti in transito, i poliziotti sono prontamente intervenuti. Nonostante il meticcio apparisse inizialmente rabbioso e diffidente a causa del forte spavento e delle precarie condizioni fisiche, gli agenti lo hanno avvicinato con estrema cautela e sensibilità.

Tranquillizzandolo pian piano, i poliziotti sono riusciti a condurre il cane verso un’area sicura a margine della carreggiata, mettendolo al riparo dai pericoli del traffico stradale, per poi dissetarlo offrendogli dell'acqua.

Contestualmente alla messa in sicurezza dell'animale, la pattuglia ha contattato il soccorso veterinario comunale. Giunto sul posto, il personale specializzato ha preso in custodia il meticcio per garantirgli le prime cure mediche e l'assistenza necessaria. Un episodio a lieto fine che testimonia, ancora una volta, la vocazione di prossimità della Polizia di Stato e l'attenzione rivolta alla tutela degli animali e di chiunque si trovi in difficoltà.