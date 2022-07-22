CATANIA. Cani costretti in piccole cucce sotto il sole cocente, denunciato 47 enne

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante nella scorsa mattinata sono intervenuti in via Cristoforo Colombo laddove è stata segnalata la presenza di cani abbandonati.I militari, sopraggiunt...

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante nella scorsa mattinata sono intervenuti in via Cristoforo Colombo laddove è stata segnalata la presenza di cani abbandonati.

I militari, sopraggiunti presso lo stabile indicato ed avuto accesso al lastrico solare, hanno riscontrato effettivamente la presenza di due cani meticci di media taglia, lasciati sotto il sole cocente, in cattivo stato di salute e costretti in anguste cucce.

Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza hanno consentito di individuare la proprietaria degli animali, una 47enne catanese, nella circostanza denunciata per maltrattamento di animali.

Personale specializzato del Reparto Ambientale della Polizia Locale è intervenuto ed ha provveduto a sequestrare entrambi i cani e a trasportarli presso una struttura idonea per le cure del caso.

Nel corso della verifica è stata altresì sanzionata la citata donna per non aver messo il previsto microchip ad uno dei due cani.