CATANIA, CANTANO E BALLANO DURANTE L'AUTOPSIA: BUFERA SUI SOCIAL

Sta facendo il giro del web in queste ore, scatenando un mare di polemiche, il video di un intervento di autopsia che si sarebbe svolto nei giorni scorsi durante un corso nazionale della Società Italiana di Medicina Legale a Catania: a lasciare basiti i numerosi internauti che ne hanno preso visione è la scarsa professionalità mostrata dai partecipanti all'evento così come il loro chiaro atteggiamento irrispettoso, dato che i presenti, mentre alcuni colleghi si trovavano al lavoro su un cadavere, hanno improvvisato un balletto di gruppo sulle note di "Gioca Jouer".

La sessione di "Live Autopsy" a cui si riferiscono le immagini che hanno scatenato le polemiche sia tra medici legali che tra semplici cittadini, era stata pubblicizzata dagli organizzatori come innovativa, con la proposta di un nuovo modo di lavorare.

Il problema è che l'unico aspetto "rivoluzionario", almeno stando a vedere ciò che è accaduto durante l'autopsia finita nella bufera, è proprio il momento musicale con tanto di coreografia di gruppo che si è svolto nel bel mezzo dell'intervento.

Alcuni studenti non hanno perso tempo e hanno ripreso la singolare lezione per poi postare le immagini sui social.

Il video è presto diventato virale, suscitando commenti molto divertiti ma anche feroci polemiche sul rispetto delle persone e della professione.

Forse, però, un po' troppo. Tanto che alcuni medici che hanno visionato le immagini hanno chiesto chiarimenti sulla dinamica e sulla veridicità delle immagini. Hanno quindi chiesto una presa di posizione da parte dell'Ordine e che siano presi provvedimenti disciplinari nei confronti dei colleghi. Sono quindi stati sollecitati il ministro della salute, Orazio Schillaci e il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli.