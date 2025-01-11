CATANIA: CARABINIERI DENUNCIANO 35ENNE CON COLTELLO LUNGO 17 CM DURANTE SERVIZIO DI PREVENZIONE

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania per contrastare il fenomeno della detenzione e del traffico di armi clandestine e illegalmente detenute, anche attrav...

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania per contrastare il fenomeno della detenzione e del traffico di armi clandestine e illegalmente detenute, anche attraverso servizi “su strada”, in tutto il territorio del capoluogo etneo.

Proprio nel corso di una di queste attività di prevenzione e repressione dei reati, i militari del Nucleo Radiomobile di Catania, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato un 35enne di orini straniere, per “porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere”.

In particolare, l’equipaggio stava percorrendo Corso Sicilia quando ha udito qualcuno urlare in una traversa là vicino, quindi ha subito imboccato quella strada per comprendere cosa stesse accadendo.

Raggiunta via Puccini, la gazzella si è imbattuta nel 35enne che in quel momento era da solo, e stava armeggiando con un coltello lungo ben 17 centimetri. Dopo essersi avvicinati a lui con cautela, i Carabinieri hanno cominciato a parlargli per convincerlo a posare l’arma e raccontare loro cosa fosse accaduto.

L’opera di persuasione ha dato i suoi frutti e dopo un po’, dunque, il 35enne ha raccontato ai militari di aver appena finito di litigare con un connazionale e che, per spaventarlo, aveva deciso di impugnare il coltello che, comunque, aveva già con sé.

Ovviamente le sue motivazioni del porto dell’arma non sono servite ad evitagli la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il sequestro del coltello, visto che la normativa prevede che non possano assolutamente essere portati, fuori dalle proprie abitazioni, questo tipo di strumenti