Catania: carabinieri fermano un sospetto, gli abitanti lo fanno fuggire

I carabinieri di Catania inseguono una Smart con a bordo una persona che non si ferma per un controllo, la raggiungono in una strada senza sbocco e quando l'autista della vettura tenta di travolgerli per fuggire un militare esplode dei colpi di arma per bloccare il mezzo. Poi lo catturano, nel rione Nesima, vicino al corso Indipendenza, ma quando lo stanno per ammanettare sono assaliti da gente della zona, che toglie letteralmente il sospettato dalle mani degli investigatori, colpiti con schiaffi e pugni, e lo fa fuggire. I due militari hanno riportato delle escoriazioni. Sul posto sono giunte altre pattuglie che hanno disperso i presenti ed è in corso una caccia all'uomo. (ANSA)