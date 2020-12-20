CATANIA: CARABINIERI IN FILA FRA I CLIENTI PER ARRESTARE IL PUSHER

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 45enne catanese Vincenzo CONDORELLI, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita...

È stata una breve ma proficua attività info investigativa a condurre gli investigatori in via Capo Passero, una delle piazze di spaccio più importanti del capoluogo etneo.

I militari, osservando la lunga fila di auto che si avvicendavano nei pressi del pusher, hanno deciso di entrare in azione e, confondendosi tra i clienti, sono giunti dinanzi all’interessato che ha accennato un tentativo di fuga, soffocato sul nascere dalla pronta reazione degli operanti.

Bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di 43 dosi di marijuana, 1 di cocaina, nonché 185 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita degli stupefacenti.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza, così come deciso dal giudice in sede di convalida.