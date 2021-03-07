CATANIA, CARABINIERI INTERROMPONO FESTA DI COMPLEANNO IN UN BAR

Nel corso dei servizi di controllo relativi alle attività finalizzata all’osservanza delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione epidemica i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza...

Nel corso dei servizi di controllo relativi alle attività finalizzata all’osservanza delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione epidemica i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga hanno attuato una serie di verifiche agli esercizi commerciali con somministrazione di alimenti e bevande.

I militari hanno così verificato che all’interno del lounge bar “Santeria”, sito nella via Raffineria, stava svolgendosi una festa di compleanno nonostante fosse ormai trascorso l’orario entro il quale, come è stato invece riscontrato, è consentito l’accesso al pubblico e men che meno le consumazioni ai 15 avventori in quel momento presenti.

A carico del titolare dell’esercizio commerciale, pertanto, è stata disposta la chiusura temporanea dell’attività per 3 giorni.