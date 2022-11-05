CATANIA. CARABINIERI SEQUESTRANO 21 KG DI HASHISH E 1,5 KG DI COCAINA

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania e i colleghi della stazione Playa, sono stati impegnati in un articolato servizio di contrasto ai reati...

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania e i colleghi della stazione Playa, sono stati impegnati in un articolato servizio di contrasto ai reati connessi alle armi illegalmente detenute e al traffico illecito di droga in località Vaccarizzo.

Nella circostanza, all’esito di un’articolata attività info-investigativa, i militari si sono recati in una villetta disabitata a Vaccarizzo, nel cui giardino sono state rinvenute una Fiat 500, rubata lo scorso 14 ottobre nel quartiere Nesima e già parzialmente cannibalizzata, nonché una motocicletta da cross modello Husqvarna priva di targa, che da accertamenti sul telaio, è risultata oggetto di furto nel 2020 ad Aci Castello.

Le ricerche all’interno dell’immobile hanno, invece, consentito di trovare, disseminati sul pavimento, oltre ad alcuni dei pezzi della carrozzeria e del motore smontati dall’automobile, anche una busta di cellophane contenente 250 gr. di marijuana e una pistola a salve marca BBM modello Gap calibro 8 mm, priva del tappo rosso.

Durante la minuziosa ispezione dell’area d’interesse, i Carabinieri sono stati poi attirati dal fatto che la recinzione metallica perimetrale della villetta, presentava un foro di dimensioni tali da poter essere attraversato da una persona. I militari hanno quindi oltrepassato la rete e seguendo le impronte sul terreno, sono giunti al piazzale di un altro caseggiato, anch’esso disabitato. Qui, all’esito dei controlli, sono stati scovati, ben nascosti sotto un lavabo:

uno zaino e un borsone di tela, al cui interno erano nascosti 43 panetti di hashish per un peso complessivo di 21 Kg;

una borsa da uomo contenente 1,5 Kg di cocaina.

Tutto il materiale recuperato è stato sequestrato.