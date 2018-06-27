95047

CATANIA: “carenze igienico sanitarie al Cannizzaro”, aa denuncia del NurSind

27 giugno 2018 12:52
Il NurSind, sindacato delle professioni infermieristiche, ha denunciato ai Nas una serie di carenze igienico sanitarie riscontrate all’ospedale Cannizzaro di Catania.

“Da tempo il NurSind – si legge in una nota del sindacato – denuncia gravi criticità all’ospedale Cannizzaro: personale infermieristico e di supporto sotto organico e carenze igienico sanitarie di natura strutturale che in particolare interessano i reparti di Ginecologia e Ostetricia e il Pronto Soccorso“.

“Continuiamo la nostra battaglia per garantire la sicurezza all’interno delle strutture ospedaliere – afferma Salvatore Vaccaro, segretario territoriale NurSind -. I nostri timori maggiori sono per l’arrivo delle ferie estive: ci sarà ancora più difficoltà a garantire un congruo numero di personale all’interno delle unità operative per cui prevediamo che i rischi possano aumentare. Le risposte che ci giungono dal Cannizzaro alle problematiche sollevate sono molto evasive – aggiunge – per cui si è reso necessario presentare questa denuncia al fine di garantire la sicurezza e dei pazienti e degli operatori“.

Nello specifico, il NurSind denuncia che “attualmente nell’Unità di ginecologia e ostetricia vengono sistematicamente posizionati letti aggiuntivi in modo da aumentare la capienza dell’unità operativa privi di ogni requisito di sicurezza. I letti vengono posizionati anche sotto le finestre ma anche, in qualche caso, negli ambulatori medici dove di norma vengono effettuate le visite interne o esterne. Inoltre la presenza di 2 soli infermieri per 42/44 pazienti (più i neonati) nei turni pomeridiani e notturni mettono in serio pericolo la salute di chi è costretto a ricorrere alla struttura di cui trattasi. Al Dipartimento Emergenza e Accettazione viene segnalata una sala operatoria delle cosiddette urgenze dove il pavimento è divelto e che mancherebbe di requisiti igienico sanitari per eventuali interventi in urgenza, oltre la presenza a quanto pare di un posto tecnico di cui si ignorava l’esistenza“.

