CATANIA. CARNE NON IDONEA AL CONSUMO UMANO, SCARSE CONDIZIONI IGIENICHE E LAVORATORI IN NERO, DENUNCIATI I TITOLARI DI TRE MACELLERIE

Nella mattinata di ieri la popolosa Via Plebiscito è stata teatro di un’attività di controllo straordinario e integrato del territorio disposta dalla Questore e coordinata dal Commissariato San Cristoforo.

Tale servizio è stato caratterizzato, oltre che dalla presenza degli equipaggi della Polizia di Stato del Commissariato di San Cristoforo e degli agenti del Reparto a Cavallo unitamente alle pattuglie del Reparto prevenzione Crimine, dal concorso della Polizia Locale e del personale dell’Ispettorato del Lavoro, dell’ASP Veterinaria, dell’Igiene Pubblica e dello SPRESAL.

L’ azione congiunta dei diversi Enti e le rispettive competenze tecniche hanno permesso di controllare tre macellerie alle quali sono state contestate svariate irregolarità amministrative ed igienico-sanitarie e, in alcuni casi, le carni esposte sono state ritenute non idonee al consumo umano e quindi sequestrate per il successivo smaltimento.

I tre titolari sono stati, inoltre, deferiti all’A.G. per violazione alle norme sulla sicurezza sul posto di lavoro, poiché in uno degli esercizi erano assenti gli estintori, mentre negli altri due la revisione non era stata effettuata nei tempi previsti.

Alcuni impiegati delle tre macellerie, infine, sono risultati non in regola con le norme sull’impiego e le loro posizioni sono al vaglio dell’Ispettorato del Lavoro.

E' stata effettuata anche un’importante attività interforze su strada che, nel corso dei diversi posti di controllo fissi e mobili, ha consentito di identificare 146 persone, tra cui 48 pregiudicati, di controllare 76 veicoli, di elevare 14 contravvenzioni al C.d.S. (per mancanza di assicurazione, omesso utilizzo del casco, guida senza patente e altro) e di sequestrare 5 veicoli.