CATANIA: CASE OCCUPATE ABUSIVAMENTE E CON FURTO DI ENERGIA ELETTRICA MA ARREDATE IN STILE SUPER LUSSO

Nella giornata di ieri agenti del Commissariato Librino hanno arrestato C. L. di anni 49 per i reati evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, in atto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato sorpreso in uno stabile del Viale Moncada, all’interno dell'abitazione di un noto pregiudicato e, alla vista dei poliziotti, si opponeva con forza nel tentativo di darsi alla fuga;

Nella circostanza è stato identificato anche un assuntore di sostanze stupefacenti.

Il controllo è stato esteso all'intero del condominio e, fatto di rilievo, è stata accertata l'occupazione abusiva di diversi appartamenti di proprietà del Comune di Catania che, tra l'altro, sono stati ristrutturati senza autorizzazione, con stile di "super lusso" e addobbi tipo serie televisiva “Gomorra; sono stati occupati illegalmente anche spazi condominiali che, di fatto, sono stati chiusi facendoli diventare pertinenze di abitazioni già abusive.

Inoltre, nel vano riservato ai contatori Enel, i poliziotti hanno notato la presenza di esiti da pregressi incendi e/o scoppi, ragione per la quale sono state eseguite opportune verifiche insieme a personale Enel: anche in questo caso, accertati diversi furti di energia elettrica mediante manomissioni ad opera di incompetenti che, tra l'altro, hanno messo a repentaglio l'incolumità dei tanti residenti onesti di detto stabile; personale Enel ha immediatamente ripristinato la sicurezza dei luoghi.

Alla luce dei fatti esposti, soni stati indagati 5 soggetti in stato di libertà: N. A. di anni 45 per furto di energia elettrica e occupazione illegale di edificio pubblico, R. M. di anni 23 per invasione di edificio pubblico, L. C. di anni 44 per furto di energia elettrica e invasione edifici pubblici, P. S. di anni 61 per invasione di edificio pubblico e M. E. di anni 53 per furto di energia elettrica e invasione edifici pubblici.

Ulteriori controlli effettuati nei giorni scorsi, hanno consentito di individuare un assuntore di sostanze stupefacenti alla guida del veicolo senza patente: gli è stata contestata la violazione prevista dall'art.75 DPR 309/90, la droga è stata sequestrata e, ancora, gli è stata irrogata la sanzione pecuniaria .

Inoltre, sempre in Viale Moncada, è stato indagato per occupazione illegale di un immobile dell'Istituto Autonomo Case Popolari P. A., pregiudicato di anni 28 e allo stesso è stato contestato anche l'articolo 75 del D.P.R. 309/90 in quanto trovato in possesso di marjuana.