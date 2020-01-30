CATANIA: CATANIA. SPACCIAVA DINANZI I BAMBINI IN PIAZZA, ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 22enne catanese Gabriele MAIMONE, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spac...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 22enne catanese Gabriele MAIMONE, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Era giunta voce ai carabinieri che in quella piazza si spacciasse droga senza alcun riguardo per la presenza di genitori e bambini, quest’ultimi impegnati a fruire delle giostrine ivi presenti.

Per tale motivo sono stati organizzati dei servizi di osservazione che sabato pomeriggio hanno dato i frutti sperati. I carabinieri, difatti, hanno bloccato il pusher posto proprio al centro della zona frequentata dai bambini con in tasca quattro dosi di marijuana e una banconota da 20 euro.

A conferma dell’attività illecita posta in essere dal giovane catanese, i militari, estendendo la perquisizione all’interno della sua abitazione hanno rinvenuto e sequestrato oltre 250 grammi di marijuana sfusa, un bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi da porre in vendita.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.