CATANIA, CATENA COMMERCIALE VENDEVA PRODOTTI RICONGELATI DOPO IL BLACK OUT: SEQUESTRI

I carabinieri del Nas hanno scoperto che alcuni commercianti nel Catania stavano vendendo prodotti alimentari compromessi a causa dei continui black-out elettrici.

Durante un controllo della rete di distribuzione, i carabinieri hanno scoperto che gli alimenti surgelati venivano ricongelati spontaneamente dopo il ripristino dell’energia elettrica, causando una proliferazione batterica.

Inoltre, in un deposito all’ingrosso sono state trovate oltre 3.500 confezioni di prodotti alimentari immagazzinate a temperature ambientali molto elevate.

Nei frigoriferi di una catena commerciale sono state scoperte confezioni di prodotti surgelati che avevano subito un precedente decongelamento, per cui sono stati sequestrati e distrutti perché non più adatti al consumo umano.