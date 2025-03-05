CATANIA, CAVALLI IN CONDIZIONI CRITICHE IN UNA STALLA ABUSIVA: DENUNCIATO UN 36ENNE

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nella tutela dei diritti degli animali e nel contrasto ai reati di maltrattamento, spesso legati al mondo delle corse...

In tale contesto, i militari della Compagnia di Catania Piazza Dante e quelli del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Catania, con il prezioso supporto dei Medici del Servizio Veterinario dell’ASP di Catania, hanno avviato un’efficace e mirata azione repressiva nei quartieri storici cittadini, al fine di individuare stalle illegali e, all’esito di un’approfondita attività info-investigativa, hanno scoperto una stalla abusiva e quindi denunciato un 36enne catanese per i reati di “maltrattamento di animali”, “esercizio abusivo della professione veterinaria” e “detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura”, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato, valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare i Carabinieri hanno accertato come l’uomo avesse allestito, nel centro storico cittadino, una stalla assolutamente abusiva poiché prima di ogni tipo di autorizzazione, nella quale erano rinchiusi 2 cavalli, un purosangue e un pony, formalmente intestati ad altre persone e per i quali, quindi, non era stato effettuato il passaggio di proprietà.

Gli equidi, dunque, erano stati trasferiti in quel luogo senza le previste certificazioni che prevedono che ogni spostamento debba essere preventivamente autorizzato dal servizio veterinario dell’ASP.

Il 36enne non aveva nemmeno compilato i documenti di accompagnamento degli equidi che, peraltro, come accertato dai medici veterinari, non erano stati sottoposti ai controlli obbligatori per l’anemia infettiva.

La perquisizione della stalla abusiva ha consentito ai militari dell’Arma di recuperare anche numerosi flaconi di farmaci per uso veterinario, per i quali il proprietario dei luoghi non è stato in grado di fornire la prescrizione medica necessaria per l’acquisto e la detenzione.

Al fine di tutelare la salute degli animali, i Carabinieri li hanno sequestrati e affidati in custodia giudiziale ad uno stabilimento fuori provincia, mentre i farmaci sono stati posti sotto sequestro.

Il 36enne, invece, sulla base degli elementi raccolti da verificare in sede giurisdizionale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e anche sanzionato per 4.000€ per la mancata comunicazione di variazione dei dati aziendali, in relazione al cambio di detentore.