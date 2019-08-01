CATANIA, CENANO MA SI RIFIUTANO DI PAGARE IL CONTO: DUE DENUNCE

Una coppia di giovani turisti francesi è stata denunciata a Catania dalla Polizia Municipale dopo che si è rifiutata di fornire le proprie generalità agli agenti intervenuti in un ristorante del centr...

Una coppia di giovani turisti francesi è stata denunciata a Catania dalla Polizia Municipale dopo che si è rifiutata di fornire le proprie generalità agli agenti intervenuti in un ristorante del centro storico perché non volevano pagare il conto ritenendolo salato.

Al rifiuto è seguita una colluttazione con gli agenti conclusa con il loro fermo da parte dei carabinieri.

E' accaduto la notte tra lunedì e martedì scorso.

La coppia è stata poi condotta nel Comando della Polizia locale e il magistrato di turno ha disposto il rilascio.

I due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.(ANSA).