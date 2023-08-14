CATANIA, CENERE VULCANICA NELLE STRADE: PER LE PROSSIME 48H, STOP AI MEZZI A DUE RUOTE E AUTO A 30KM/H

Poiché molte zone della città sono state ricoperte da uno strato di cenere vulcanica a causa dell’eruzione dell’Etna della notte scorsa, il sindaco Enrico Trantino ha emanato un’ordinanza con cui disp...

Poiché molte zone della città sono state ricoperte da uno strato di cenere vulcanica a causa dell’eruzione dell’Etna della notte scorsa, il sindaco Enrico Trantino ha emanato un’ordinanza con cui dispone per le prossime 48 ore, il divieto temporaneo di circolazione di mezzi due ruote (cicli e motocicli), e la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 Km/ora in tutte le strade del territorio comunale.

Su disposizione del sindaco Trantino e dell’assessore all’ecologia Tomarchio è già scattata la pulizia delle strade cittadine dalla sabbia vulcanica con servizi straordinari con l’impiego di personale delle aziende appaltatrici del servizio di raccolta dei rifiuti.

L’amministrazione Comunale raccomanda ai cittadini di depositare la sabbia vulcanica, eliminata dagli spazi privati, in contenitori di piccole dimensioni, in prossimità delle abitazioni.