CATANIA: Centralina in mano e pronto a rubare una 500, arrestato

Agenti delle volanti hanno tratto in arresto Nunzio Di Fazio (classe 1980), pregiudicato, per il reato di tentato furto aggravato di autovettura. In piena notte due volanti intervenivano in largo Favara, nel rione Monte Po’, per segnalazione di manomissione di allarme satellitare installato su un’autovettura Fiat 500 parcheggiata.







In loco, gli agenti sorprendevano Di Fazio che, munito di centralina, stava cercando di asportare l’autovettura. Lo stesso veniva bloccato e tratto in di arresto; su disposizione del Pm di turno, è stato, poi, posto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio direttissimo