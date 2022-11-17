CATANIA: CERCA DI DISFARSI DI OLTRE UN CHILO DI MARIJUANA, ARRESTATO DOPO LA FUGA

Su delega di questa Procura distrettuale i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale et...

Su delega di questa Procura distrettuale i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo, hanno arrestato un pregiudicato catanese di 40 anni, indagato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Il provvedimento è scaturito da un’articolata attività investigativa, a seguito di un episodio occorso nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti in viale Grimaldi, nella zona conosciuta come “Fossa dei Leoni”.

Nella circostanza, i militari hanno notato il 40enne che teneva tra le mani una busta di cellophane mentre percorreva la scala interna di una palazzina; quest’ultimo, alla vista dei militari ha tentato di disfarsi della busta lanciandola lontano da sé per poi darsi ad una precipitosa fuga.

I militari hanno immediatamente recuperato la busta all’interno della quale hanno rinvenuto 1.100 grammi di marijuana, quantitativo sufficiente a ricavare circa 5320 dosi, nonché due bilancini di precisione ed il materiale necessario per il confezionamento della droga per la successiva vendita al dettaglio.

Le successive indagini, supportate dall’attività tecnica della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Catania e del R.I.S. di Messina, hanno poi consentito l’esaltazione e la comparazione di alcuni frammenti di impronte digitali sul materiale sequestrato, consentendo di identificare il fuggitivo nel 40enne che, tra l’altro, risulta essere residente nella palazzina dalla quale veniva visto dileguarsi.

L’arrestato è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.