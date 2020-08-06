CATANIA: CERCA DI INCASSARE CON FIRMA FALSA: DENUNCIATO
06 agosto 2020 19:43
In seguito alla denuncia per il furto di un assegno, un uomo è stato indagato in stato di libertà per aver tentato di incassare un assegno di 35mila euro in una locale banca e, fatto di rilievo è che nel titolo era stata apposta una firma contraffatta, l’azione illecita non è andata a buon fine; il malfattore si è giustificato affermando di avere ricevuto l’assegno da un ignoto che gli doveva dei soldi.