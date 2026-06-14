Catania, chiacchierava in strada con una pistola clandestina nel marsupio: arrestato 56enne

Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno fermato durante un controllo a San Giovanni Galermo. Nel marsupio nascondeva una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e sette cartucce

Stava chiacchierando con gli amici in strada, con una pistola clandestina nascosta nel marsupio. L’uomo, un catanese di 56 anni, è stato notato e fermato dagli agenti della Polizia di Stato, impegnati in un’attività di perlustrazione nel quartiere San Giovanni Galermo.

Non appena si è reso conto della presenza dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, il 56enne ha tentato di divincolarsi dal gruppo di persone con cui si stava intrattenendo. Due di loro sono fuggite, a tutta velocità, a bordo di un motociclo, mentre l’uomo individuato dai poliziotti è stato bloccato appena in tempo, nei pressi di via Galermo, prima che potesse salire in sella alla sua moto e far perdere le proprie tracce.

Durante le fasi di controllo, ai poliziotti della Squadra Mobile non è sfuggito il gesto dell’uomo che, a più riprese, poneva la mano sul marsupio che portava a tracolla. Insospettiti dalla sua evidente agitazione, i poliziotti hanno chiesto di consegnare la borsa in modo da perquisirla. Non appena aperta la cerniera del borsello, i poliziotti hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 7,65, munita di caricatore rifornito con sette cartucce inesplose del medesimo calibro.

La pistola, con matricola abrasa, è stata recuperata e posta sotto sequestro, mentre il 56enne con precedenti penali è stato arrestato per detenzione di arma clandestina, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il 56enne è stato condotto in carcere.