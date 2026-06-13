Paternò, nuova denuncia sui baby vandali: auto danneggiata in piazza

Dopo il nostro articolo un lettore invia foto e una nuova testimonianza sui disagi in Piazza della Regione.

PATERNÒ – Dopo la pubblicazione del nostro precedente articolo dedicato alle segnalazioni sui presunti episodi di vandalismo e disturbo in Piazza della Regione, un lettore ha contattato la redazione di 95047 inviando una nuova testimonianza corredata da alcune fotografie che documenterebbero il danneggiamento della propria autovettura.

Secondo quanto raccontato dal cittadino, l'auto sarebbe stata danneggiata mentre era parcheggiata nella zona della piazza. Il proprietario riferisce di aver trovato un'ammaccatura sul portellone posteriore della vettura e ritiene che il danno possa essere stato causato volontariamente.

Nella testimonianza inviata alla nostra redazione, il lettore racconta inoltre un episodio avvenuto alcuni giorni prima, quando durante una manovra di parcheggio sarebbe stato avvicinato da alcuni ragazzini che lo avrebbero accusato di aver spostato un motorino presente nell'area.

L'uomo sostiene di aver semplicemente cercato di parcheggiare lasciando lo spazio necessario per le manovre del mezzo.

Il cittadino riferisce anche di aver segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine e racconta di ulteriori episodi di disagio che, a suo dire, coinvolgerebbero alcuni minorenni della zona.

Si tratta tuttavia di dichiarazioni contenute nella testimonianza ricevuta dalla redazione e che non risultano al momento confermate da accertamenti ufficiali.

Le fotografie inviate mostrano il danno riportato dall'autovettura e riaccendono l'attenzione sulle numerose segnalazioni giunte nelle ultime settimane da residenti e frequentatori di Piazza della Regione, preoccupati per comportamenti ritenuti incivili e potenzialmente pericolosi.

La redazione resta a disposizione per eventuali repliche, precisazioni o chiarimenti da parte dei soggetti coinvolti e delle autorità competenti.