Paternò . Colpo nella notte al supermercato: arrestato 27enne con un carrello pieno di refurtiva

Nel carrello c'erano elettrodomestici e utensili per circa 3mila euro. Il giovane avrebbe reagito con violenza ai Carabinieri ed era in possesso di un coltello da sub.

PATERNÒ – I Carabinieri del Nucleo Operativo – Sezione Radiomobile di Paternò hanno arrestato un 27enne, ritenuto responsabile, sulla base degli indizi raccolti e da verificare in sede giurisdizionale, dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.

L'intervento è scattato intorno all'1:30 della notte, quando la Centrale Operativa ha inviato una pattuglia presso un supermercato del centro cittadino. A richiedere l'intervento erano stati gli addetti alla vigilanza, che avevano notato un uomo all'esterno dell'esercizio commerciale mentre spingeva un carrello colmo di merce.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato il sospettato nel parcheggio mentre stava per caricare la refurtiva. Alla vista dei Carabinieri, l'uomo avrebbe reagito con violenza, spintonando e strattonando gli operanti nel tentativo di sottrarsi al controllo e guadagnare la fuga.

Poco dopo è arrivata una seconda pattuglia in supporto. Grazie all'intervento congiunto dei militari, il 27enne, di origini straniere, è stato bloccato e messo in sicurezza.

Nel corso della successiva perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto un coltello da sub della lunghezza complessiva di 27 centimetri, con una lama di 15 centimetri, che sarebbe stato utilizzato per forzare l'ingresso del supermercato.

All'interno del carrello sono stati trovati numerosi articoli ancora nelle confezioni originali, tra cui forni elettrici, ferri da stiro, trapani a batteria, spazzolini elettrici, smerigliatrici e altri utensili.

Durante il sopralluogo, i militari hanno inoltre accertato l'effrazione della porta d'ingresso del negozio e il danneggiamento della teca in vetro situata in prossimità delle casse.

L'intera merce è stata recuperata, inventariata e restituita al direttore del supermercato, che ha quantificato il valore complessivo degli articoli in circa 3.000 euro.

Il 27enne è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, l'arresto è stato convalidato e per l'uomo è stato disposto il trasferimento presso la casa circondariale di Piazza Lanza, a Catania.