CATANIA, CHIEDE 100 EURO PER RESTITUIRE SMARTPHONE RUBATO, A CASA AVEVA 47 TELEFONINI DI PROVENIENZA FURTIVA

Nella mattinata di ieri personale dell’U.P.G.S.P. ha tratto in arresto un cittadino senegalese, regolare sul territorio italiano e incensurato, colto nella flagranza del reato di estorsione con il metodo del c.d. “cavallo di ritorno”; lo stesso è stato, inoltre, denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Intorno alle ore 8:30 si presentava presso gli uffici di polizia un uomo che denunciava il furto del proprio telefono cellulare, subìto il giorno precedente. La vittima riferiva inoltre che, grazie a un’applicazione installata nel proprio telefono, era riuscito immediatamente a individuare il luogo ove lo stesso era stato occultato, ovvero un’abitazione in zona San Cristoforo, dove riusciva a prendere contatti col responsabile del furto. Questi ammetteva il possesso del telefono, pretendendo la somma di cento euro per la sua restituzione. L’uomo, non volendo prestarsi all’estorsione, si rivolgeva alla Polizia di Stato.

In effetti, all’appuntamento per la consegna del denaro, si presentavano i poliziotti delle Volanti i quali, non appena l’estortore apriva la porta, facevano irruzione all’interno dell’abitazione immobilizzandolo.

Accertamenti esperiti nell’immediatezza dei fatti permettevano di riscontrare quanto dichiarato dalla vittima: all’interno dell’appartamento, infatti, veniva rinvenuto il telefono cellulare rubato il giorno prima, insieme a numeroso materiale ritenuto di provenienza furtiva: 47 smartphone; 3 televisori di ultima generazione; 3 orologi interattivi; 59 cavetti usb; 1 Playstation; 1 cassa bluetooth; 1 stampante; 6 tablet; 2 notebook; diverse borse da donna ancora confezionate, oltre a vari documenti di identità, carte bancomat e permessi di soggiorno, oltre alla somma di seicento euro in contanti. Tutto il materiale rinvenuto veniva prontamente sequestrato.

L’uomo veniva tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, condotto presso il carcere di piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida.

Sono al momento in corso mirati accertamenti finalizzati sia a verificare la provenienza di tutto il materiale rinvenuto a casa dell’arrestato.