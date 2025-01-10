CATANIA, CHIESTI 10 ANNI PER ANGELO LOMBARDO: È ACCUSATO DI CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA

La Procura di Catania, con la pm Agata Santonocito, ha chiesto alla prima sezione del Tribunale la condanna a dieci anni di reclusione per concorso esterno all'associazione mafiosa dell'ex deputato na...

La Procura di Catania, con la pm Agata Santonocito, ha chiesto alla prima sezione del Tribunale la condanna a dieci anni di reclusione per concorso esterno all'associazione mafiosa dell'ex deputato nazionale del Mpa Angelo Lombardo, fratello dell'ex governatore Raffaele Lombardo che per lo stesso reato è stato già assolto con sentenza passata in giudicato.

Secondo l'accusa avrebbe svolto un ruolo di 'collegamento' tra imprenditori e Cosa nostra, ma senza poi mantenere le promesse e per questo i boss catanesi avrebbero organizzato un pestaggio ai suoi danni

La pm Santonocito ha chiesto anche la condanna per di corruzione aggravata dal metodo mafioso a tre anni di reclusione ciascuno per Enzo Aiello e il geologo Giovanni Barbagallo e un anno per il collaboratore di giustizia Gaetano D'Aquino.

Chiesta invece l'assoluzione per l'ex sindaco di Castel di Iudica Rosario Di Dio per non avere commesso il fatto.

Il processo è stato aggiornato al prossimo febbraio per le arringhe dei difensori.