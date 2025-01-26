CATANIA: Chiosco-bar senza autorizzazione e locale abusivo: raffica di sanzioni

Un articolato servizio di controllo del territorio è stato svolto, nei giorni scorsi, dalla Polizia di Stato nelle zone del centro cittadino, con particolare riferimento al quartiere San Berillo e all...

Un articolato servizio di controllo del territorio è stato svolto, nei giorni scorsi, dalla Polizia di Stato nelle zone del centro cittadino, con particolare riferimento al quartiere San Berillo e alla zona di piazza della Repubblica, via Di Prima e via Luigi Sturzo per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa e, in particolare, accertare eventuali accessi abusivi in edifici e abitazioni e identificare i potenziali responsabili, contrastare eventuali irregolarità amministrative degli esercizi commerciali del centro storico e prevenire reati predatori.

L'intervento è stato coordinato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza "Centrale" con il supporto operativo dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e del personale della Polizia Locale.

In una prima fase, i controlli dei poliziotti del "Centrale" hanno permesso di scovare un locale occupato in modo abusivo al cui interno venivano vendute schede telefoniche senza che il titolare fosse provvisto della prevista SCIA.

L'attenzione dei poliziotti è stata catturata anche dalla presenza di un contatore che, grazie alla verifica effettuata nell'immediatezza da personale dell'ENEL, è risultato manomesso con un prelievo arbitrario di energia elettrica da parte dell'uomo che gestiva l'attività in modo abusivo.

Per questa ragione, ferma restando la presunzione di innocenza dell'indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, l'uomo, un 68enne straniero, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per invasione di edifici e per furto di energia elettrica, oltre che verbalizzato per la mancanza della SCIA per un importo di 3100 euro.

Il controllo si è poi spostato in piazza Stesicoro, ove la Polizia Locale ha rilevato in un chiosco-bar l'occupazione abusiva del suolo pubblico con tavolini, sedie e tende sistemati dal titolare in strada senza avere alcuna autorizzazione. In questo caso, sono scattate le sanzioni previste dal Codice della strada con una sanzione di 260 euro.

Un'efficace funzione di prevenzione dei reati è stata svolta dai poliziotti nella zona della Stazione e, in particolare, in via VI aprile, dove sono stati segnalati diversi danneggiamenti e furti compiuti su auto in sosta, soprattutto nelle ore serali.

Complessivamente, l'attività della Polizia di Stato ha consentito di identificare oltre cento persone, di cui 30 con precedenti e 10 stranieri, tutti regolari nel territorio nazionale, e di controllare circa 40 veicoli, riscontrando 7 violazioni al Codice della strada da parte di motociclisti e automobilisti indisciplinati che sono stati sanzionati per guida senza casco protettivo, per mancata esibizione dei documenti al momento del controllo e per l'assenza di revisione periodica e assicurazione per la responsabilità civile.