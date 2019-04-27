CATANIA, CHIUDE IL SANTO BAMBINO: DA DOMANI SI NASCE AL SAN MARCO
Ancora poche ore e lo storico Ospedale Santo Bambino chiuderà i battenti. Sarà il nuovo ospedale di Librino il designato a raccogliere il testimone.
Dalle prime ore di stamattina, infatti, i piccoli pazienti del reparto nascite verranno trasferiti presso il nuovo e più attrezzato centro ospedaliero di Librino, cui seguiranno tutti gli altri pazienti in cura negli altri reparti.
L’operazione di trasferimento dovrebbe concludersi verso le ore 9 di domenica 28 aprile. L’ospedale San Marco è il coronamento di un restyling iniziato con l’apertura del “Serpentone delle alte specialità” e del pronto soccorso del Policlinico.
Il reparto infanzia del nuovo ospedale si avvale di due sale operatorie, una sala risveglio, una sala del “rooming in”, una Utin piena di termoculle, sei stanze parto con la possibilità di accogliere un solo parente per ogni stanza e una per il parto in acqua.
A queste novità tecnologiche si aggiungono anche quelle in termini di capienza e di possibilità ricettiva.
Il nuovo dipartimento che andrà a sostituire l’ospedale Santo Bambino sarà dotato di ampie stanze degenza con un aumento dei posti letto, un pronto soccorso Ostetrico ampio con tecnologie all’avanguardia, incluso un telefono dello Stam (Servizio soccorso assistito).