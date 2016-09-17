Catania, chiusa una casa di riposo per anziani del tutto abusiva

I carabinieri del Nas di Catania hanno scoperto all'interno di un condominio del centro cittadino, una casa di riposo abusiva con 6 anziani ultraottantenni in stato di abbandono, privi di qualsiasi fo...

I carabinieri del Nas di Catania hanno scoperto all'interno di un condominio del centro cittadino, una casa di riposo abusiva con 6 anziani ultraottantenni in stato di abbandono, privi di qualsiasi forma di assistenza socio-sanitaria.

La struttura, oltre ad essere priva delle autorizzazioni, non possedeva alcun requisito igienico-sanitario e strutturale ed era priva delle figure professionali previste per legge.

Nei locali erano stati avviati lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'impianti elettrico e gli ospiti erano stati ammassati in camere fatiscenti prive di qualsiasi arredo, senza alcun comfort. Alcuni anziani erano stati sistemati addirittura in ambienti ad uso privato, utilizzati come abitazione principale dal proprietario dell'immobile in convivenza con i propri figli minori.

All'interno della residenza era presente solo un soggetto con mansioni di cuoco, addetto alle pulizie e badante, privo di titolo professionale abilitativo nel settore socio-assistenziale.

Le precarie condizioni di salute degli anziani e la mancanza di adeguata assistenza, valutate da personale medico del servizio geriatrico dell'Asp di Catania, hanno indotto il trasferimento immediato degli stessi attraverso l'intervento dei servizi sociali del Comune e la successiva sistemazione in idonee strutture.

Il Nas ha sequestrato la struttura, ponendola a disposizione della magistratura.

