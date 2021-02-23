CATANIA. CHIUSO PER LA QUARTA VOLTA PUB CATANESE

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina, nell’ambito dei continui controlli finalizzati a far rispettare a cittadini ed esercenti commerciali le vigenti disposizioni per il contrasto alla diffu...

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina, nell’ambito dei continui controlli finalizzati a far rispettare a cittadini ed esercenti commerciali le vigenti disposizioni per il contrasto alla diffusione epidemica da coronavirus, hanno effettuato un controllo presso un pub di via Scuto Costarelli.

In particolare a seguito della verifica effettuata i militari hanno provveduto a contestare al titolare che, nonostante fosse ormai da tempo trascorso l’orario entro il quale avrebbe dovuto impedire l’accesso alla clientela all’interno dell’esercizio commerciale vi fossero presenti circa 50 giovani inenti, motivo per il quale è stato sanzionato amministrativamente e con la relativa chiusura del locale per la quarta violazione commessa