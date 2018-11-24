CATANIA: CHIUSO UN CHIOSCO: ERA PUNTO DI RITROVO PER PREGIUDICATI

L’attività di accertamento e controllo svolta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, che nel tempo ha evidenziato come l’esercizio pubblico ubicato all’angolo tr...

L’attività di accertamento e controllo svolta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, che nel tempo ha evidenziato come l’esercizio pubblico ubicato all’angolo tra via Della Concordia e piazza Caduti del Mare sia diventato luogo di aggregazione e ritrovo di persone gravate da pregiudizi penali in materia di sostanze stupefacenti, reati contro la persona e il patrimonio (con grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza dei cittadini), ha consentito agli operanti di richiedere al Questore l’emissione del decreto di sospensione dell’attività nei termini previsti dall’art.100 del T.U.L.P.S.

I militari, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile, ieri mattina hanno notificato il provvedimento al titolare, affiggendo degli avvisi sulle serrande dell’esercizio pubblico.