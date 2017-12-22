CATANIA: Cibo mal conservato, 1000 euro di multa in una pasticceria

il controllo effettuato presso un laboratorio di pasticceria ubicato nei pressi del Viale Vittorio Veneto, dove personale del Commissariato Borgo-Ognina ,unitamente a Personale Asp Igiene-Pubblica e Veterinari ,ha accertato notevole criticità nell’ambiente circostante sottoposto a verifica..

Nello specifico, è stato riscontrato uno stato di carenza Igienico-Sanitaria all’interno dei locali adibiti a laboratorio ed a seguito di ciò, è stata irrogata la Sanzione Amministrativa pecuniaria pari ad euro 1000 ed altresì imposte alcune prescrizioni tra cui la sostituzione dei contenitori dei rifiuti presenti all’interno del laboratorio, il montaggio di una cappa e la verniciatura di alcuni attrezzi.

Infine, all’interno dei 2 congelatori sono stati rinvenuti alimenti (gamberi, zucchine, cavolfiori, broccoli e patatine) non menzionati come tali nel menù esposto al pubblico e, per tale motivo, il titolare è stato indagato in stato di libertà per il reato di frode in commercio (art. 515 c.p.).

CATANIA: Cibo mal conservato, 1000 euro di multa in una pasticceria