CATANIA. CICLISTI TRAVOLTI DA UN’AUTO, UN MORTO ED UN FERITO

Un morto e un ferito grave: questo il tragico bilancio del drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri lunedì 24 ottobre, sulla ss114 nei pressi del Torero. Secondo una prima ricostruzione, i...

Un morto e un ferito grave: questo il tragico bilancio del drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri lunedì 24 ottobre, sulla ss114 nei pressi del Torero.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, investendo due ciclisti, a causa del violento impatto, ad avere la peggio è stato un uomo di 57 anni, Alfredo Floridia che è stato scaraventato violentemente sull’asfalto .

Sul posto sono poi arrivati i soccorsi ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare, ferito un altro ciclista che è stato immediatamente soccorso e trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Catania

Sul posto sta indagando la Polizia Municipale di Catania