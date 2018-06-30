CATANIA: CINQUE AUTO PRENDONO FUOCO ED ESPLODONO
A cura di Redazione
30 giugno 2018 08:55
Tantissima paura stanotte, alle 2.50 circa, a San Nullo, quartiere periferico a nord-ovest di Catania, a prendere fuoco cinque macchine parcheggiate in Via Peppino Impastato, traversa della via principale del quartiere, ovvero Via San Nullo.
Per cause in via d'accertamento, un’automobile è andata in fiamme, ben cinque i veicoli coinvolti nel rogo.
Diversi anche gli scoppi dei mezzi parcheggiati nel momento in cui sono stati interessati dalle fiamme.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Catania, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’intera area di sosta.
Per fortuna non si segnalano feriti.
