CATANIA: CINQUE AUTO PRENDONO FUOCO ED ESPLODONO

Tantissima paura stanotte, alle 2.50 circa, a San Nullo, quartiere periferico a nord-ovest di Catania, a prendere fuoco cinque macchine parcheggiate in Via Peppino Impastato, traversa della via principale del quartiere, ovvero Via San Nullo.

Per cause in via d'accertamento, un’automobile è andata in fiamme, ben cinque i veicoli coinvolti nel rogo.

Diversi anche gli scoppi dei mezzi parcheggiati nel momento in cui sono stati interessati dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Catania, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’intera area di sosta.

Per fortuna non si segnalano feriti.