CATANIA: CIRCONVALLAZIONE, DA OGGI CHIUSA VIA SEBASTIANO CATANIA PER 5 GIORNI LAVORATIVI
Da lunedì 19 giugno e per circa 5 giorni lavorativi, per lavori di potenziamento delle opere di presa di acque bianche, vi è la necessità della chiusura al traffico della via Sebastiano Catania, nel tratto compreso tra la via Cosentino e il viale Antoniotto Usodimare.
Con ordinanza dell’Ufficio Traffico Urbano del Comune è stato istituito il divieto di transito, per tutti i veicoli, eccetto i residenti diretti a garage od aree private scoperte, in via Sebastiano Catania, nel tratto compreso tra la via Cosentino e viale Antoniotto Usodimare.
Il traffico veicolare sarà deviato nel modo seguente: quello proveniente dalla carreggiata nord del viale Antoniotto Usodimare (circonvallazione) e diretto in via Sebastiano Catania sarà deviato in via San Nullo; quello proveniente da via Sebastiano Catania e diretto alla circonvallazione sarà deviato da via San Giacomo.