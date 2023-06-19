CATANIA: CIRCONVALLAZIONE, DA OGGI CHIUSA VIA SEBASTIANO CATANIA PER 5 GIORNI LAVORATIVI

Da lunedì 19 giugno e per circa 5 giorni lavorativi, per lavori di potenziamento delle opere di presa di acque bianche, vi è la necessità della chiusura al traffico della via Sebastiano Catania, nel t...

Da lunedì 19 giugno e per circa 5 giorni lavorativi, per lavori di potenziamento delle opere di presa di acque bianche, vi è la necessità della chiusura al traffico della via Sebastiano Catania, nel tratto compreso tra la via Cosentino e il viale Antoniotto Usodimare.

Con ordinanza dell’Ufficio Traffico Urbano del Comune è stato istituito il divieto di transito, per tutti i veicoli, eccetto i residenti diretti a garage od aree private scoperte, in via Sebastiano Catania, nel tratto compreso tra la via Cosentino e viale Antoniotto Usodimare.

Il traffico veicolare sarà deviato nel modo seguente: quello proveniente dalla carreggiata nord del viale Antoniotto Usodimare (circonvallazione) e diretto in via Sebastiano Catania sarà deviato in via San Nullo; quello proveniente da via Sebastiano Catania e diretto alla circonvallazione sarà deviato da via San Giacomo.