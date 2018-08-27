CATANIA: COLLEZIONAVA ARMI ANTICHE. SEQUESTRO DELLA POLIZIA DI STATO

Si è positivamente conclusa la vicenda giudiziaria che, nel corso del 2016, vide il personale del commissariato Borgo-Ognina protagonista del sequestro di quattro cavalli, illegalmente detenuti in sta...

Si è positivamente conclusa la vicenda giudiziaria che, nel corso del 2016, vide il personale del commissariato Borgo-Ognina protagonista del sequestro di quattro cavalli, illegalmente detenuti in stalle abusive, in condizioni incompatibili con la loro natura: il responsabile di tale maltrattamenti, (indagato per il reato di cui all’art. 727 c.p. che punisce chi detiene animali in condizioni non idonee e dannose per la salute dell’animale) è stato recentemente condannato alla pena di 4mila euro di ammenda (sentenza divenuta definitiva nei giorni scorsi). Gli equini, che già si trovano in un habitat idoneo, nelle scuderie di un’altra città, sono stati confiscati e la loro proprietà è stata trasferita allo Stato.

E continuano a ritmo serrato anche i controlli sulla regolare detenzione delle armi, sempre a cura degli agenti del commissariato Borgo-Ognina: sono stati ritirati 3 fucili e una pistola poiché gli eredi dei detentori, che avrebbero avuto diritto a entrarne in possesso, erano privi dei requisiti previsti dalla legge.

Il controllo in un’abitazione del quartiere Canalicchio ha condotto gli agenti nell’abitazione di un uomo che risultava detentore di una collezione di armi antiche, nello specifico 21 armi tra fucili, carabine, spade, pugnali e pistole. In realtà, la sopravvenuta misura degli arresti domiciliari irrogata all’uomo per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e usura ha reso impossibile tale situazione. I poliziotti, pertanto, hanno proceduto urgentemente al ritiro cautelare delle armi.