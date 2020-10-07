CATANIA: COLPO AI SANTAPAOLA-ERCOLANO SEI ARRESTI DEI CARABINIERI

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla 5^ Sezione Penale del Tribunale etneo hanno arrestato:1. BAT...

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla 5^ Sezione Penale del Tribunale etneo hanno arrestato:

1. BATTAGLIA Antonino Sebastiano, nato a Catania il 23.7.1993, in atto detenuto nella casa circondariale di Catania “Piazza Lanza” per altra causa;

2. CASTORINA Salvatore, nato a Catania l’11.6.1983, in atto detenuto nella casa circondariale di Trapani per altra causa;

3. LOMBARDO Sebastiano, nato a Catania il 28.06.1989;

4. MIRAGLIA rosario, nato a Catania il 17.4.1985;

5. FICHERA Michele Angelo, nato a Catania l’8.11.1966;

6. ZAGAME Rosario, nato a Catania il 28.11.1972, in atto detenuto nel carcere “Pagliarelli” di Palermo per altra causa;

perché ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso e attività di commercio, offerta in vendita e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I predetti erano già stati coinvolti nell’attività investigativa che, nel gennaio di quest’anno, aveva portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania nell’ambito dell’operazione denominata “OVERTRADE” nei confronti di 38 persone, appartenenti al gruppo di Mascalucia articolazione locale della famiglia di cosa nostra catanese Santapaola-Ercolano.

Il G.I.P. di Catania, originariamente, non aveva però inteso contestare i capi d’imputazione oggetto dell’odierna ordinanza cautelare a carico dei sei arrestati, determinando così l’appello da parte dell’Ufficio di Procura avverso la decisione.

I personaggi in libertà, LOMBARDO, MIRAGLIA e FICHERA, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.

CATANIA: COLPO AI SANTAPAOLA-ERCOLANO SEI ARRESTI DEI CARABINIERI 1/6 Successivo »

perché ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso e attività di commercio, offerta in vendita e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I predetti erano già stati coinvolti nell’attività investigativa che, nel gennaio di quest’anno, aveva portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catania nell’ambito dell’operazione denominata “Overtrade” nei confronti di 38 persone, appartenenti al gruppo di Mascalucia articolazione locale della famiglia di cosa nostra catanese Santapaola-Ercolano.

Il Gip di Catania, originariamente, non aveva però inteso contestare i capi d’imputazione oggetto dell’odierna ordinanza cautelare a carico dei sei arrestati, determinando così l’appello da parte dell’Ufficio di Procura avverso la decisione.

I personaggi in libertà, Lombardo, Miraglia e Fichera, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.