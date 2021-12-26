CATANIA. COLTO… CON LE MANI NEL FURGONE: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale nella flagranza di reato, hanno arrestato un 26enne catanese perché ritenuto gravemente indiziato del reato di furto aggravato.Nella tarda...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale nella flagranza di reato, hanno arrestato un 26enne catanese perché ritenuto gravemente indiziato del reato di furto aggravato.

Nella tarda mattinata di ieri in via Filocomo un militare del Nucleo Radiomobile, libero dal servizio, a bordo della propria autovettura, ha notato un uomo intento a guardare con molta attenzione l’interno di tutti gli abitacoli dei veicoli parcheggiati lungo la strada.

La curiosità del giovane non era priva di intenti delittuosi, tant’è vero che il militare lo ha riconosciuto subito in quanto già gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Improvvisamente il ragazzo si è soffermato ad armeggiare con il portellone laterale di un Fiat Doblò ed il carabiniere è quindi entrato in azione al fine di evitare che il reato potesse essere portato a compimento.

Il malfattore aveva già svuotato il furgone di due valigie porta attrezzi, ma, il militare, coadiuvato anche dall’arrivo di una pattuglia di supporto di cui aveva nel frattempo chiesto l’ausilio tramite la Centrale Operativa, lo ha bloccato impedendone la fuga.

Nel frattempo è sopraggiunto sul posto il proprietario del furgone e degli attrezzi, del valore di circa 1.000 euro, a cui gli stessi sono stati immediatamente restituiti.