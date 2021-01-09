CATANIA. COME UN ABILE PRESTIGIATORE AVEVA L’ASSO NELLA MANICA: PUSHER IN MANETTE A SAN CRISTOFORO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 47enne catanese Salvatore GRECO, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spacc...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 47enne catanese Salvatore GRECO, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari ne hanno osservato pazientemente le mosse fino a ieri sera, quando, vedendolo uscire di casa e salire a bordo del proprio scooter, hanno deciso di bloccarlo. Ed ecco, per magia, uscir fuori dalla manica destra del giubbotto indossato dall’uomo un fazzoletto con all’interno 6 dosi di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli operanti di rinvenire altre 127 dosi della medesima sostanza stupefacente, conservate dentro una busta di plastica abilmente occultata nell’intercapedine posta tra la finestra della cucina e la parte esterna dell’immobile.

La droga è stata sequestrata, mentre lo spacciatore è stato relegato agli arresti domiciliari, così come disposto dal giudice in sede di udienza di convalida.