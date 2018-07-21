I carabinieri della Stazione di Gravina di Catania hanno tratto in arresto il 31enne Emanuele Nicolosi ed il 29enne Giuseppe Petronaci del posto, entrambi in atto agli arresti domiciliari, su ordine d...

I carabinieri della Stazione di Gravina di Catania hanno tratto in arresto il 31enne Emanuele Nicolosi ed il 29enne Giuseppe Petronaci del posto, entrambi in atto agli arresti domiciliari, su ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

CATANIA: COMMISERO UNA RAPINA A MISTERBIANCO, ARRESTATI DUE GIOVANI

I due sono stati riconosciuti colpevoli del reato di rapina in concorso commesso a Misterbianco nel febbraio 2017 e dovranno espiare la pena residua di anni 3 e mesi 8 di reclusione. Dopo le formalità di rito gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’A.G..