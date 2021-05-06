CATANIA: COMPRA CHITARRA RUBATA E LA PROPONE ALLA VITTIMA, DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, hanno denunciato un pregiudicato catanese di 31 anni perché ritenut...

Il fatto, che ha avuto inizio ed epilogo in via Anfuso, concerne il patito furto da parte di un 27enne di Catania di una chitarra acustica, custodita all’interno della sua autovettura ed asportata da ignoti mediante l’effrazione di uno sportello del veicolo.

Il giovane, con la speranza di rientrarne in possesso si era recato presso la caserma di Catania Ognina per sporgere denuncia di furto ma poi, nei giorni seguenti, un suo vecchio amico aveva casualmente ricevuto la proposta da un individuo equivoco per l’acquisto di un pc rubato, proprio nella stessa zona e con le medesime modalità.

Ovviamente il giovane aveva rifiutato l’offerta ma, vista la “specificità lavorativa” del suo interlocutore, lo aveva incaricato di ricercare la chitarra del suo amico, strumento che è stato poi effettivamente trovato pur se già “acquistato” dal denunciato che, però, si era reso disponibile alla sua restituzione in cambio della somma di 85 euro già da egli versata al ladro.

La trattativa era stata riferita dall’amico dalla vittima del furto e da quest’ultimo accettata ma, nel contempo, era ritornato dai Carabinieri avvisandoli degli sviluppi della vicenda.

I militari non hanno così perso tempo e, nascostisi ancora nei pressi della stessa via Anfuso per osservare discretamente lo scambio, hanno così teso la trappola sbucando al momento giusto dopo la consegna dei soldi.

Il 31enne, invero, è stato trovato in possesso di 85 euro, somma che ha asserito essere la stessa da egli sborsata al ladro.